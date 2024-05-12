200 أسرة أفغانية تغادر إيران وباكستان في يوم واحد

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وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.
وشنت باكستان غارات جوية على مناطق داخل أفغانستان استهدفت عناصر حركة طالبان الباكستانية، الأمر الذي اعتبرته كابول تعديا على سيادتها.
وردت أفغانستان بقصف مواقع للجيش الباكستاني.
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