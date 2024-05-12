شكرا لقرائتكم خبر 200 أسرة أفغانية تغادر إيران وباكستان في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون في المفوضية العليا لشؤون المهاجرين أن أكثر من 200 أسرة مهاجرة أفغانية عادت إلى البلاد، بعد ترحيلها من إيران وباكستان.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.

وشنت باكستان غارات جوية على مناطق داخل أفغانستان استهدفت عناصر حركة طالبان الباكستانية، الأمر الذي اعتبرته كابول تعديا على سيادتها.

وردت أفغانستان بقصف مواقع للجيش الباكستاني.