شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يعقد دورة تدريبية حول النظم السياسية ودور الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية بحزب الشعب الجمهوري دورتها التدريبية بعنوان، "النظم السياسية والتنظيم الحزبي"، لأمانة الحزب بمحافظة القليوبية، وذلك لتطوير مفاهيم المتدربين على النظم السياسية ودور الأحزاب، ومؤسسات الدولة، والهيكل التنظيمي، ولائحة الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والدكتور ولاء عراقيب أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية، والمهندس طارق الوراقى أمين الحزب بمحافظة المنوفية، فضلًا عن هيئة مكتب أمانة محافظة القليوبية، وأمناء المراكز بالمحافظة.

تناول الدكتور كريم سالم خلال الدورة التدريبية دور الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، فهي التي تتولى تنظيم الرأي العام وبلورة إرادته على نحو يمكن معه التعرف على اتجاهاته من خلال الانتخابات أو الاستفتاء أو مناقشات ومداولات البرلمان.

من جانبه تناول الدكتور ولاء عراقيب تعدد الأدوار الحزبية والتي تهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعي السياسي، ويمثل ذلك دورًا تعليميًا وتثقيفيًا للحزب، بما يسمى بالرسالة السامية التي تشارك في تشكيل البنى المعرفية الصحيحة لدى جموع المواطنين.

بينما تناول المهندس طارق الوراقي، دور العمل الحزبي ذات الصبغة الوطنية والذي يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور؛ وبناء عليه تتنامى قوة الحزب السياسي من حالة التناغم الواضحة مع جمهوره الذي يسانده ويؤازره ومن ثم يعبر عن تطلعاته الآنية والمستقبلية.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة ضمن سلسلة دورات متتالية تستهدف الأمانة المركزية تنظيمها، لكافة محافطات الجمهورية، لرفع كفاءة كوادر الحزب السياسية.

أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية بحزب الشعب الجمهوري

خلال الدورة التدريبية