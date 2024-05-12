في الصحف الكويتية: قيادات لبنانية إلى الدوحة لبحث ملف الرئاسة وعمل لضبط "إيقاع" الجلسة النيابية الأربعاء

كشف مصدر لبناني مطلع لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن توجيه دعوات قطرية إلى قيادات لبنانية من مختلف التوجهات لزيارة العاصمة الدوحة.

وأوضح المصدر ان "باكورة الزائرين إلى الدوحة هم القيادات المسيحية. وسيتم التركيز معهم على ملف الاستحقاق الرئاسي المعطل، وسبل الخروج من هذه الأزمة التي تعطل مسار الاستحقاقات الدستورية الأخرى، وتهدد المؤسسات والإدارات العامة في لبنان بمزيد من الشلل. وستتم مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، انطلاقا مما توصل اليه سفراء الخماسية في لقاءاتهم مع القيادات اللبنانية، والجهود التي بذلتها قطر عبر موفدين، وانطلاقا من التقاطعات التي تم تثبيتها بين الفرقاء تمهيدا لحل ما تبقى من نقاط خلافية".

وأضاف المصدر "سيتركز البحث مع القيادات الأخرى التي ستزور الدوحة تباعا، إضافة إلى ملف رئاسة الجمهورية، على التحديات المرتبطة بالجبهة الجنوبية، وسط مخاوف جدية من تصاعد التوتر والدخول في مرحلة شبيهة بما يحصل في قطاع غزة، مع إدخال اسرائيل وكذلك حزب الله أسلحة نوعية جديدة لها قدرات تدميرية كبيرة، إلى المواجهة الدائرة منذ الثامن من أكتوبر. وستكون هناك مقاربة لملف النزوح السوري".

وفي الملف الرئاسي ايضا، قال مصدر مطلع لـ"الأنباء" إن اللجنة الخماسية "تدور في حلقة مفرغة في إطار مساعيها لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "حينما تعالج مسألة من هنا تصطدم بأخرى من هناك، إلا أن أعضاءها مصممون على متابعة الملف الرئاسي رغم العقبات والعراقيل التي تواجههم، ويعالجون الإشكالات المتعلقة بالملف بإرادة ديبلوماسية من طريق التفاهم والتعاون. ويركزون على تعزيز الوحدة والوفاق الوطني، وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية اللبنانية المتناحرة، لتكون مدخلا أساسيا في شهر حزيران المقبل، إذ يعتبرونه فاصلا إما إيجابا بانتخاب رئيس بجهود ومساعي اللجنة الخماسية، أو العودة إلى اتفاق الدوحة الذي حصل في 2008، وأنتج رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتابع المصدر: "الأمران مطروحان بشكل حاسم لإنهاء الملف الرئاسي، إذ لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي من دون رئيس وحكومة وإصلاحات أساسية".

وحذر من "دخول البلاد في شريعة الغاب والوصول إلى الانهيار الشامل، وعندها لا تستطيع أي فئة السيطرة على مفاصل البلد الذي يحتاج إلى كل أبنائه، فضلا عن مساعدة الأشقاء والأصدقاء".

وأشار إلى "المعلومات الخاصة التي تشير إلى أن الحديث عن اتفاق الدوحة بنسخة جديدة ومنقحة للخروج موقتا من المأزق الذي تعانيه البلاد، أصبح في التداول جديا بموافقة مشروطة لمعظم الأطراف والقوى اللبنانية، على أن تبقى وثيقة الوفاق الوطني (الموقعة في الطائف) هي الأساس لأي اتفاق ظرفي حصل أو سيحصل مستقبلا".

وحول الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الأوروبية، ذكرت صحيفة "الأنباء" أنه "ليس سراً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعمل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمكونات اللبنانية على "ضبط إيقاع" الجلسة النيابية الأربعاء للخروج بموقف لبناني يحفظ الحق في منع توطين النازحين السوريين، مع تأمين مخرج لقبول الهبة الأوروبية، والتي تسير وفق رزنامة مدرجة خاصة بالدول التي تستقبل لاجئين على أراضيها".

وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" عن "التشديد على أمرين: الأول محاولة الاتفاق على وضع خطة للبدء بمعالجة ملف النزوح بدءا من الوجود غير الشرعي وضبط الحدود، وهذا ما بدأت به القوى الأمنية بإقفال مؤسسات غير شرعية يديرها عدد من النازحين السوريين في أكثر من منطقة.

والثاني أن تكون هذه الجلسة منطلقا كي يتمكن لبنان من دعم قضيته في مؤتمر النازحين في بروكسل نهاية الشهر".

وعبرت المصادر عن خشيتها "من انقسام حول هذا الملف، إذ بدأت بعض القوى ذات الامتدادات الإقليمية تشيع بأن مؤتمر بروكسل يستهدف دمشق أكثر من طرحه حلولا مجدية، ما قد يخلق انقساما على الساحة المحلية اللبنانية".

إلى ذلك، تطرقت صحيفة "الراي" الكويتية إلى المبادرة الفرنسية بشأن الجنوب، معتبرة أن دور فرنسا حالياً هو اللعب في الوقت الضائع وربما جعْل ديبلوماسيتها وما تطرحه بمثابة "كاشف ألغام" ينفجر بها ويفتح الطريق في الوقت المناسب للوساطة الأميركية التي يقودها آموس هوكشتاين الذي يُرتقب أن يكون "الوَصيّ بقبّعتين"، على الترسيم البحري كما على التفاهم البري.

في سياق آخر، تحدث صحيفة الانباء الكويتية عن لقاء سفير السعودية وليد بخاري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث نقلت عن مصادر في "التقدمي" تأكيدها ت على "العلاقة المستمرة والتشاور مع الجانب السعودي". وأضافت "لم ينقطع التواصل، خصوصا في المرحلة الاخيرة وخلال مساعي اللجنة الخماسية لإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، على الرغم من ان الملف الرئاسي في سباته العميق بعد توقف الحوار والمبادرات حوله، وجمود تحرك الخماسية الدولية".

وتابعت المصادر: "مرد ذلك لاتصاله بالحركة الديبلوماسية وأحداث غزة على نحو أشمل، وثمة من يربط الأمر ايضا بالقرار 1701 والهدنة، علما ان مسألة الاستقرار الجنوبي على فوهة بركان".

كما تمت مناقشة أزمة النزوح السوري في لبنان، "في ضوء السخونة العالية التي بدأت تطبع حمى اتساع التحركات والأنشطة والمواقف المتصلة بها، والتي أخذت ذروة تصاعدها اخيرا. وكان لابد من النقاش حولها في ضوء الورقة التي أعدها التقدمي بهذا الخصوص. كما تم تناول ما بدأ يثار عن شروع المديرية العامة للأمن العام في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير المشددة، حيال الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين في مختلف المناطق".