انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة الجزائرية وفقدان 3 آخرين

توفي 5 أطفال تم انتشالهم غرقى من شاطئ الصابلات بالعاصمة الجزائرية، في حين لا يزال طفلان في حالة حرجة يتلقون الاسعافات بقسم العناية المركزة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن "أعمار الأطفال المتوفين من 9 إلى 12 سنة"، موضحة إن "وحداتها تدخلت في حدود الساعة 19و30 دقيقة، من أجل إسعاف وإجلاء مجموعة من الأطفال غرقوا بشاطئ الصابلات، وقد توفي منهم 5 أطفال".

وأشارت إلى أن "العملية متواصلة من طرف فرق الغطس المختصة لاحتمال وجود طفلة عمرها 13 سنة مفقودة".

في حين ذكرت الحماية المدنية، أن الأطفال كانوا في نزهة منظمة من طرف جمعيتين من ولاية المدية وولاية البويرة.