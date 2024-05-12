ترامب: نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين افكر فيهم لمنصب نائب الرئيس

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن منافسته الجمهورية السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس. وترفض أوساط دونالد ترامب تقديم تفاصيل حول الصفات التي يعتمدها في اختيار نائبه. وأكد أحد مستشاريه ان "أي شخص يدعي أنه يعرف من أو متى سيختار ترامب نائبه فهو يكذب... ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب"

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