مفوض الأونروا: ادعاء وجود مناطق آمنة في رفح كاذب ومضلل

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،فيليب لازاريني،إن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية تجبر الناس في رفح جنوب قطاع غزة على الفرار لأي مكان.

ولفت الى انه "منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، وبعض سكان غزة ليس أمامهم خيار سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفه"، مشيراً إلى أن "الادعاء بوجود مناطق آمنة كاذب ومضلل، لا يوجد مكان آمن في غزة".