مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود.

وأضاف “وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب 28 بالغًا وطفل بالشظايا في أجزاء مختلفة من أجسادهم، ونُقلوا جميعًا إلى مراكز طبية بمدينة بيلغورود، حيث يقدم لهم الأطباء كل مساعدة ممكنة”.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ “الهجوم المضاد”، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وكتب غلادكوف في منشور على منصة “تليغرام”، أن “مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف”.