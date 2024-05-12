اخبار العالم

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصين اليوم الأحد صاروخا حاملا من طراز “لونج مارش4- سي” لتضع قمرا اصطناعيا في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي “شييان23-” إلى مدار محدد مسبقا.

وسيستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، حيث تعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة “لونج مارش”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا