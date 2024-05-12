بوشكيان زار المطرانين سفر والصوري وبحث معهما احوال منطقة البقاع

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معايداً بالفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي راعي أبرشية زحلة​ و​البقاع​ للسريان ​الارثوذكس​ المطران مار يوستينوس بولس سفر ومتروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأورثوذكس المطران انطونيوس الصوري. وتشاور معهما بأحوال المنطقة وأبنائها وصمودهم ومواجهتهم للتفرقة. وتمنّى لهما مواصلة دورهما الجامع وأن يكونا صلة وصل ووحدة بين الطوائف في البقاع. كما أكد أن لبنان يستطيع أن يتجاوز الصعاب بتصميم أبنائه على العيش معاً متّحدين، وبمواجهة التحديات وتخطّيها

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