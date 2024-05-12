إعلام إسرائيلي: الشرطة اعتقلت نحو 30 من ذوي الأسرى في غزة ومناصريهم خلال مظاهرة في تل أبيب أمس

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت نحو 30 من ذوي الأسرى في غزة ومناصريهم خلال مظاهرة في تل أبيب أمس.
وفي وقت سابق، تظاهر مئات الإسرائيليين في عدة مدن للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة. بينما اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة حكومة بنيامين نتنياهو بـ"التخلي عن أبنائهم وتركهم يموتون".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الشرطة قمعت المتظاهرين في تل أبيب واعتقلت عددا منهم بينهم عدد من ذوي الأسرى في قطاع غزة.
كما تظاهر المئات في مدن حيفا ورحوبوت ونس تصيونا للمطالبة بإبرام صفقة عاجلة تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.
ورفع المتظاهرون لافتات تتهم رئيس الوزراء بعدم الاكتراث للأسرى، وطالبته بالاستقالة حالًا وتنظيم انتخابات مبكرة.
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