شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تنظر الموازنة العامة 2024/25 لـ5 هيئات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة اليوم، الأحد، لمناقشة عدد من موازنات الهيئات عن العام المالي 2024/2025 .

والمقرر أن تناقش اللجنه خلال اجتماعها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/202، وذلك بجانب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.

وتنظر اللجنة في اجتماعاتها على مدار اليوم الأحد، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025، بالإضافة الى مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.