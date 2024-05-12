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خطة النواب تنظر الموازنة العامة 2024/25 لـ5 هيئات.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة اليوم، الأحد، لمناقشة عدد من موازنات الهيئات عن العام المالي 2024/2025 .

والمقرر أن تناقش اللجنه خلال اجتماعها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/202، وذلك بجانب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.

وتنظر اللجنة في اجتماعاتها على مدار اليوم الأحد، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025،  ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025، بالإضافة الى مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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