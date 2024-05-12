استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. سويلم: مرور دوري على المصارف للاطمئنان على المناسيب وحالة الجسور -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، لاستعراض أعمال الهيئة في تطهير المصارف الزراعية؛استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية.

وصرح سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش؛ لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف.

وأوضح وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر -يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً- مشيراً إلى أهمية تطهير المصارف الزراعية؛ لتمكين القطاع المائي من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعي التي يتم استقبالها من الأراضي الزراعية، بالتزامن مع قيام مسؤولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدوري -خصوصاً خلال فترة أقصى الاحتياجات- على كل المصارف الزراعية؛ للاطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية، بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لضمان عدم حدوث أي ازدحامات مائية.

وأضاف سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية؛ بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا، بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادي بمحافظة قنا على الانتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ ملايين جنيه.

ويجري تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠%، وبتكلفة تتجاوز ٩٠ مليون جنيه، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر، بنسبة تنفيذ ٤٢%، وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون جنيه.

وتم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعميق للمصارف العامة المكشوفة في زمام قدره ١٢ ألف فدان، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر باستخدام عدد (٢) شفاط، بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف؛ مثل (زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة- والبطس بمحافظة الفيوم)، وإحلال وتجديد كبارٍ على عدد من المصارف؛ مثل (الصالحية وراجح وشديد بمحافظة الشرقية- الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والإتربي بمحافظة الدقهلية- بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد- المحسمة بمحافظة الإسماعيلية- نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ- الرويسات بمحافظة الإسكندرية- فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة- القاطع بمحافظة قنا- العرب بمحافظة سوهاج).