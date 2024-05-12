مدبولي: نقوم الآن بإصلاح جميع االهيئات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نقوم الآن بإصلاحات لكل الهيئات الحكومية وهذا يتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة والدولة، ووضعنا الكثير من الأهداف والمؤشرات نحاول أن نصل إليها خلال الأعوام القادمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": تمكننا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية - يقصد ميزانية الدولة، وليس فقط أن نركز على الهيئات الحكومية بل والمالية حتى يمكن العمل بشكل مستدام على حل جميع المشكلات والتحديات.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية".

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات