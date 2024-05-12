موقع واللا: الجيش يتهم حكومة نتانياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي

كشف موقع واللا الإسرائيلي، بأن "الجيش الاسرائيلي يتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي"، مشيرا الى ان "تقديرات للجيش تشير الى أن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة الاسرى".

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