لابيد: إسرائيل تمر بأيام صعبة والبلاد في أمس الحاجة لأن يكون نتانياهو خارج حياتنا

تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بـ"العمل على إسقاط حكومة بنيامين نتانياهو، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".

واشار لابيد في كلمة له أمام المتظاهرين للمطالبة بصفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، في تل أبيب، الى إن "إسرائيل تمر بأيام صعبة، وأن البلاد في أمس الحاجة لأن يكون نتنياهو خارج حياتنا"، موضحا أن "مهمتي هي أن أفعل كل شيء حتى تتحول قوتكم هذه إلى تغيير سياسي في اللحظة المناسبة".

ويوم أمس السبت، تظاهر الآلاف في مدن في إسرائيلية عدة، للمطالبة بصفقة تبادل محتجزين عاجلة، وإجراء انتخابات مبكرة.