واشنطن بوست: أميركا قدمت عرضا لإسرائيل يقضي بمساعدتها في تحديد مكان قادة حماس على أن تتخلى عن اقتحام رفح

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأميركية قدمت عرضا لإسرائيل يقضي بمساعدتها في تحديد مكان قادة "حماس" على أن تتخلى عن اقتحام مدينة رفح.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة بايدن، التي تعمل بشكل عاجل لدرء اجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح، وعدت بتقديم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا تراجعت، بما في ذلك معلومات استخباراتية حساسة لمساعدة الجيش الإسرائيلي على تحديد موقع قادة "حماس"، والعثور على الأنفاق المخفية.

وعرض المسؤولون الأميركيون أيضا المساعدة في توفير آلاف الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مخيمات، والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء، حتى يتمكن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش فيه.

وقدم بايدن وكبار مساعديه مثل هذه العروض على مدى الأسابيع القليلة الماضية، على أمل إقناع إسرائيل بتنفيذ عملية محدودة وموجهة بشكل أكبر في جنوب مدينة غزة، حيث يحتمي حوالي 1.3 مليون فلسطيني بعد أن فروا من أجزاء أخرى من القطاع.