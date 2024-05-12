بالصور.. تفاصيل حريق سيارة داخل محطة وقود بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود احتواء الحريق الذي نشب فى سيارة داخل إحدى محطات الوقود المجاورة لمنطقة الإشارة بإمتداد طريق كسر الحجر بمدينة أسوان.

وكشف محافظ أسوان، عن تحقيق أعلى معدلات السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق السكنية المجاورة، وجرى متابعة جهود الاحتواء من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة

وقال العميد أحمد عز مدير مركز السيطرة بمحافظة أسوان، إن قوات الحماية المدنية، دفعت بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارة الإسعاف، ونقل حالتين تعرضت للإغماء إلى مستشفى الصداقة التخصصى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وأشار إلى أنه عقب اندلاع الحريق جرى فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعى، وتواجدت القيادات الأمنية، والتنفيذية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة في نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح والعاملين بحى غرب فى مكان الحادث .