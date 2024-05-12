وظائف في 50 شركة ومؤسسة.. انطلاق الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، والذي أعلن خلالها عن وظائف في 50 شركة ومؤسسة مختلفة.

شهد الحدث حضورًا مميزًا لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات متعددة وفندق سياحي ومؤسسات صناعية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

حضر الحفل كل من الدكتورة هدى المغربي، سكرتير مساعد محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الملتقى، الذي أوضح أن الملتقى يستهدف توفير فرص عمل لخريجي الجامعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

شملت الفعاليات معارض التوظيف، وورش العمل، والندوات، والجلسات الحوارية، لمناقشة تحديات سوق العمل وسبل التغلب عليها.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد رسلان، رئيس الملتقى، على أهمية الفعالية في ربط الخريجين بسوق العمل، وشكر المشاركين على دعمهم للجامعة. وقد عبر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، وتعرفهم على فرص العمل واكتسابهم لمهارات جديدة.

وشهد الحفل تكريم ممثلي الشركات والفنادق المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب. ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية في مصر، ويأتي في إطار جهود الجامعة لدعم طلابها وخريجيها.