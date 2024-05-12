النشرة: الأمن العام في البقاع اقفل مؤسسات مخالفة يديرها نازحون سوريون

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الأمن العام في البقاع واصل حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون سوريون، ومنهم لا يملكون أوراق ثبوتية أو اقامات عمل.
وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي، وبرالياس في البقاع الاوسط، وبناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تم اقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.
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