"خرج للصيد فمات".. مأساة "عقرب" على ضفاف نيل الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الصيادين تسبب في غرق "بائع ساعات"، على ضفاف نيل العياط جنوب الجيزة بعد سرقة هاتفه المحمول.

تلقي قسم شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بغرق أحد الأشخاص أثناء صيده الأسماك على ضفاف نيل العياط جنوب الجيزة، بالانتقال والفحص تبين أن الغريق يدعي"أحمد عقرب" 45 عامًا، يعمل ساعاتي ـ من منطقة ناهيا بولاق الدكرور؛ حضر لصيد الأسماك رفقة أصدقائه.

واستمع رجال المباحث، لأقوال أصدقاء المجني عليه، الذين أكدوا أن حال صيدهم على حافة النيل تفاجأوا بمركب صيد يقله صيادين طالب أحدهم من "أحمد" هاتفه المحمول لإجراء اتصال هاتفي منه، لكنهم فروا هاربين بالقارب.

وأضافوا أصدقاء المجني عليه أمام رجال المباحث أن المجني عليه حاول ملاحقة الصيادين، لكنه لقي مصرعه غرقًا في المياه لعدم قدرته على السباحة.

جرى نقل جثمان الغريق إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لإعداد تقرير وافٍ عن الواقعة وملابساتها وتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد أن عثرت عليه قوات الإنقاذ النهري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.