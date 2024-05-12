15 صورة.. تفاصيل انعقاد أول "هاكاثون" للجامعات التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بمشاركة ١٠ جامعات تكنولوجية.

افتتحت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية فعاليات الهاكاثون التي بدأت بعزف السلام الجمهوري أعقبه تلاوة القرآن الكريم، كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية جلسة نقاشية حول آفاق التكامل بين التعليم التكنولوجي ومُتطلبات سوق العمل، تلتها جولة تفقدية للمعرض الخاص بالهاكاثون.

جاء ذلك بحضور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جان خنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولجية، عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، أحمد نمور نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

شهد هاكاثون التكنولوجيا الأول مشاركة جميع الجامعات التكنولوجية المصرية وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

وأشارت الدكتورة هبة فاروق سالم إلى أن هاكاثون التكنولوجيا الأول يعُد المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكارتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وذلك تأكيدًا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية.

وأوضحت الدكتورة هبة فاروق سالم أن عدد الفرق التي شاركت في الهاكاثون تجاوز ٤٠ فريقًا، من جميع الجامعات التكنولوجية، وبلغ عدد المُشاركين أكثر من ١٥٠ مُشاركًا، مشيرة إلى أن الهاكاثون يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.