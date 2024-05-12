كل ما تريد معرفته عن "أم العواجز".. إمام مسجد السيدة زينب يكشف تفاصيل الافتتاح - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

علق الشيخ أحمد عصام، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وسلطان البهرة، قائلا: إن المسجد مفتوح طوال اليوم والزيارة للمقام من الساعة 10 صباحًا حتى عقب صلاة العشاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم كان مشهودًا وشعور جميل خلال رؤيتنا للفرح والسرور على وجوه وعيون الوافدين لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وأضاف: المصريون محبون –على مدار التاريخ- لآل بيت النبي وخاصة السيدة زينب، فالمصريين متعلقون بالسيدة زينب بسبب استقبالهم لها بعد مجيئها من كربلاء، ولما وصلت مصر خرج الشعب المصري عامة وعلى رأسهم والي مصر لاستقبالها.

وتابع الشيخ أحمد عصام دعت لأهل مصر قائلة: "يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

واختتم الشيخ أحمد عصام: "لقبت السيدة زينب بالعديد من الألقاب، وأبرزها بـ "أم هاشم"، وصاحبة الشورى لحكمتها وسداد رأيها، عقيلة بني هاشم، أم العواجز".