استولت على 10 ملايين.. بلاغات ضد "مستريحة" جديدة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تقدم عدد من أهالي مركز قطور في محافظة الغربية ببلاغات ضد سيدة يتهمونها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بهدف توظيفها في إنشاء مصنع ملابس، مقابل نسبة كبيرة من الأرباح شهريًا، حيث تخلفت عن السداد أو إعادة المبالغ لهم.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطار ببلاغ أحد الأهالي ويدعي محمد ناصر، حول سيدة متهمة بالاستيلاء من أهالي على مبلغ 400 ألف جنيه، للاستثمار في مصنع ملابس، مقابل أرباح شهرية تقدر بنسبة 15%.

وأضاف البلاغ أن السيدة جمعت نحو 10 ملايين جنيه، تم الاستيلاء عليها من 20 أو 25 شخصًا، وأن من تقدم ببلاغات حتى الآن هم 2 من المواطنين.

تم تحرير محضر حمل رقم 9491 لسنة 2024، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمة للتحقيق.