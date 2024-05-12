950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات السياحية تستعد في الوقت الحالي لموسم حج 2024، ومن ثم يعقبه بدء صدور ضوابط موسم العمرة الجديد 1446 هـ من وزارة السياحة والآثار، ثم بدء أولى رحلات العمرة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن موسم عمرة 1445 هـ شهد إصدار 950 ألف باركود.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أعداد المعتمرين وصل إلى 600 ألف معتمر خلال الموسم السابق.

وأشار إلى أن أعداد المُعتمرين كانت جيدة خلال الموسم السابق والحجوزات، لافتًا إلى أن شركات السياحة أنهت التعاقدات الخاصة بفنادق الموسم الجديد للعمرة والاستعدادات اللازمة.

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