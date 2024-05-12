برلماني: الاهتمام بمراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الوزراة تقوم بدور كبير، ولكن هناك مئات مركز الشباب ليس بها إلا كرسي واحد، ولابد من وقفه جادة للاهتمام بهذة الأزمة لأننا تركنا الجوهر والهدف المنشأ من أجله المراكز في جميع القرى.

وأضاف "رسلان"، في كلمته بالجلسه العامه، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، بأن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي حتى لانترك الشباب فريسه للأفكار الهدتمة والظلامية، وهو ماحدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن.

وطالب البرلماني، وزارة الشباب والرياضة بخطة وافية وشاملة لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا، والمستقبلية، لتحقيق أهدافها باعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.