قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، اليوم الأحد، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، غدًا الإثنين، مما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (احياء شرق وغرب)، من الساعة 12 صباحا وحتى السادسة صباحا وذلك لأعمال الصيانة.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت شركة المياه، في بيان لها اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.