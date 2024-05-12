إصابة مواطن وتحطم سيارتين.. تفاصيل انهيار منزل التميمي في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية مصابًا واحد من أسفل المنزل المنهار في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، فيما أنقذ الأهالي اثنين آخرين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

وأضافت رئيس الحي، أن السكان أنقذوا اثنين آخرين من تحت الأنقاض دون أي يصابوا بأي أذى، منوهة أن الحادث لم يسفر الحادث عن أي قتلى وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.