صاروخ فلسطيني يصيب عسقلان الإسرائيلية

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وأضافت التقارير أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، في الهجوم، الذي وقع على المدينة، التي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات، شمال غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من رفح في جنوب قطاع غزة على بلدة كرم أبو سالم، وقال «إن منظومة القبة الحديدية اعترضت واحدا من هذه الصواريخ، بينما سقطت الثلاثة الأخرى في مناطق مفتوحة»، مضيفا أنه لم تقع إصابات.
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