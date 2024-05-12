28 معتقلا فلسطينيا جديدا في الضفة

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وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررون، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، ورام الله، وقلقيلية، والخليل، وأريحا».
ووفق البيان، «تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».
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