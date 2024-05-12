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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، استشهاد 493 كادرا صحيا، واعتقال 310 آخرين، وما زال العشرات منهم مفقودين، مشيرة إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي استهدف 130 سيارة إسعاف».

وقالت الوزارة، إن «الاحتلال الإسرائيلي دمر المنظومة الصحية بالكامل، وأخرج 33 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة».

موضحة أن «الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على المعابر، ويمنع إدخال الأدوية والوقود، ويمنع خروج آلاف المرضى».

وأضافت، «لقد بدأنا نفقد ما تبقى من خدماتنا الصحية، نتيجة استمرار العدوان، وعدم إدخال الوقود للمستشفيات، وسيارات الإسعاف»، لافتة إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات إلى مقابر جماعية».