هجوم انتقامي للدعم السريع يقتل 13 سودانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 13 شخصا على الأقل، إثر هجوم انتقامي نفذته قوات الدعم السريع على بلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، أن قوات الدعم السريع استغلت انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غالب مناطق الجزيرة، وتمادت في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم.

وقال بيان أصدرته «لجان مقاومة ود مدني»، إنه «استمرارا لنهج انتهاكات ميليشيات الدعم السريع الوحشية ضد مواطني الجزيرة، قامت بارتكاب مجزرة جديدة بقرية الحرقة، شرق مدينة ود مدني، حيث بلغ الحصر الأولي للضحايا 13 شهيدا، وعدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى القضارف».

وقال أحمد محمد عوض، أحد مرافقي الجرحى بمستشفى القضارف، لـ«سودان تربيون»، إن قوات الدعم السريع هاجمت في وقت مبكر من صباح الجمعة قرية الحرقة، شرق مدني، بأكثر من 10 مركبات عسكرية ودراجات نارية، وبدأت في إطلاق النار بصورة عشوائية على كل من يصادفها في طريقها.

وأشار الى أن جنود الميليشيات اتهموا سكان القرية بدعم الجيش السوداني.