جبور: لا يوجد مليار دولار جديدة مقدمة للبنان اليوم غير المساهمات المعتادة المبرمجة عبر السنوات

اوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جيمي جبور بانه لا يوجد مليار دولار جديدة مقدمة للبنان اليوم غير المساهمات المعتادة المبرمجة عبر السنوات.

واكد جبور في حديث تلفزيوني، بانه لا ينفع الجدل اللبناني حول لبنانية مزارع شبعا، إنما الموقف اللبناني يجب أن يطالب بانسحاب إسرائيل منها. ولفت الى ان الحكومات اللبنانية مجتمعة تطالب في البيانات الوزارية المتعاقبة بان مزارع شبعا لبنانية وتطالب بتحريرها. واشار الى ان الحكومة اللبنانية مقصرة بالحديث مع الحكومة السورية بالكثير من المواضيع المهمة واليومية ومنها قطاع الترانزيت.

واعتبر بانه على القوى السياسية أن "تنزل عن الشجرة" وتذهب للتلاقي وانتخاب رئيس وعلينا وأن نذهب إلى الحوار.