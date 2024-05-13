عبدالمسيح: مهمتنا كلبنانيين الاتفاق على بنود أساسية أهمها تحييد حرب غزة عن الاتفاق وعن رئاسة الجمهورية

اشار النائب أديب عبد المسيح الى اننا نستكمل جولاتنا في واشنطن لإيصال الصوت اللبناني الموحد للمجتمع الدولي واللقاءات التي نقوم بها اليوم مثمرة جداً، واكد بان الـ 1701 يبقى المرجع الصالح لكن العبرة تبقى في تنفيذه اليوم، ومهمتنا كلبنانيين الاتفاق على بنود أساسية أهمها تحييد حرب غزة عن الاتفاق وعن رئاسة الجمهورية.

ولفت عبد المسيح في حديث تلفزيوني، الى ان المشكلة أن جميع الادارات الاميركية تعتبر أن مزارع شبعا لن تكون في الإتفاق، لأنها جزء سوري وليس لبناني بحسب اعتقادهم. واكد بان مزارع شبعا لن تكون ضمن المفاوضات لأنها شأن سوري، ورئاسة الجمهورية يجب أن تبقى خارج تطبيق القرار 1701.