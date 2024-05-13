نزيه متى: مزارع شبعا خارج الـ 1701 والوثائق الموجودة لدى الأمم المتحدة تفيد بأنها سورية

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى الى ان مزارع شبعا خارج الـ 1701 والوثائق الموجودة لدى الأمم المتحدة تفيد بأنها سورية، وعلى الحكومة اللبنانية ان تلعبها دورها في المفاوضات واثبات ملكية مزارع شبعا للبنان.

واكد متى في حديث تلفزيوني، رفض مبدأ الحوار لأنه يخلق أعرافاً، وانتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يحصل بموجب الدستور. واكد بان أولويتنا انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ككل وليس لفريق معين.

ولفت متى الى اننا لن نناقش هبة المليار دولار الاوروبية في جلسة الأربعاء النيابية، بل سنطلب من الحكومة أن تتحمل المسؤولية وأن تطبق القوانين لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.