مصر: نرفض أي تنسيق مع إسرائيل

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ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، وأوضح أن قرار القاهرة جاء على خلفية «التصعيد الإسرائيلي غير المقبول»، وأكد أن مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كل الأطراف.
ويمثل معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل لقطاع غزة على العالم الخارجي، كما كان المنفذ الرئيسي للمساعدات.
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