حمية: لبنان يتعرض لاعتداءات منذ الأربعينات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن العدو الإسرائيلي مهما فعل لن يستطيع هزيمة أهل غزة فهم أصحاب الأرض وأصحاب الحق. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الوزير حمية قوله، خلال احتفال تكريمي، إن العدو الإسرائيلي منذ الأربعينات وهو يعتدي على لبنان ولكن بفضل المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، استطعنا أن نضع حدا لعربدة العدو وحماية لبنان.

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