وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين يتم في ضوء الاحتياج الحقيقي لكل محافظة.

وبحسب الوزير، فإن هناك إجراء واختبار يتم لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في 5 مكونات رئيسية لجميع المتقدمين، منها: "التخصص، والتربوي، والتكنولوجي، واجتياز التدريبات التي تعقدها الوزارة".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حاجتها للتعاقد مع 18886 معلم مادة للصفوف الابتدائية "الرابع– الخامس- السادس".

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن التخصصات المطلوبة هي معلم مادة للصفوف الابتدائية: "الرابع– الخامس- السادس" للمواد الآتية: "اللغة العربية– اللغة الإنجليزية– الرياضيات– العلوم– الدراسات الاجتماعية- الحاسب الآلي".