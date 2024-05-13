منها الفشار.. 9 نصائح غذائية تزيد تركيز طلاب الثانوية والمدارس أثناء المذاكرة والامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث عدة نصائح تزيد تركيز طلاب الثانوية والمدارس أثناء المذاكرة والامتحانات وهي كالتالي:

1- تناول 5 وجبات يوميا ثلاث رئيسية معدة بطرق صحية وخفيفة واثنين سناك صحي مثل اللفشار أو سلطة الفواكة أو بعض المكسرات، لعدم الشعور بالجوع و زيادة التركيز.

2- تناول الخضروات والفاكهة الطازجة لاحتواءها على الفيتامينات و الأملاح المعدنية الهامة لزياد التركيز وزيادة المناعة وكذلك تحتوى على الالياف الهامة للوقاية من الإمساك.

3- تناول الأغذية التى تحتوى على الاوميجا 3 والزنك والسلينيوم والحديد وكذلك الكولين و فيتامين ب وفيتامين K الموجودة بالأسماء الدهنية كالبورى أو الماكاريل أو السالمون وكذلك المكسرات ومنتجات الألبان والبيض والخضروات الورقية كالجرجير والبقدونس والسبانخ واللحوم والبذور مثل بذور الكتان.

4- شرب اثنان لتر من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم و الشعور باليقظة و الانتعاش.

5- حاول بقدر الإمكان أن تخصص نصف ساعة يوميا لممارسة الرياضة لأنها تساعدك فى التخلص من التوتر.

6- اهتم بالحصول على وقت كافى من النوم ليلا لأنه يساعد على زيادة التركيز والتخلص من التوتر.

7- احرص على تناول وجبة عشاء خفيفة ليلة الامتحان مثل كوب زبادى بملعقة عسل نحل والفواكه الطبيعية.

8- ضروة الاهتمام بوجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل صباحا لامداد الجسم بالطاقة والنشاط ويفضل ان تكون من الاطعمة الصحية الخفيفة مثل الشوفان بالزبادى وعسل النحل والفواكهه أو طبق بليلة باللبن والمكسرات أو نصف خبز بلدى الأسمر وقطعة جبن قريش وبعض الخصروات.

9- احرص على أخذ زجاجة ماء أثناء الامتحان لتجنب الجفاف.