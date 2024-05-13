سحب ركامية ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة طقس الإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحًا أن الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وأضاف المركز، في الخليج العربي يكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:08 ، وأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:30، والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:46

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبو ظبي 43 24 85 20

دبي 41 24 90 25

الشارقة 40 21 80 30

عجمان 36 22 85 30

أم القيوين 38 25 95 60

رأس الخيمة 43 22 75 20

الفجيرة 36 26 70 35

العـين 40 26 65 15

ليوا 40 23 90 20

الرويس 43 25 90 15

السلع 44 20 85 15

دلـمـا 35 25 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 25 90 35

أبو موسى 36 25 90 35