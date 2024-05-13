لافروف: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يهدف إلى إصدار إنذار نهائي لروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم"الإثنين"، عن أن المؤتمر المقررعقده بشأن أوكرانيا في سويسرا في شهر يونيو المقبل، يهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - "سلطت معظم الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في الحرب الدائرة، الضوء خلال الفترة الماضية على ما يسمى بالمؤتمر حول أوكرانيا،حيث يركز على صيغة زيلينسكي ويتجاهل المبادرات الأخرى، بما فيها مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف صياغة إنذار نهائي ضد روسيا".

ولفت لافروف إلى أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس أبلغه مؤخرا أنهم يخططون لعقد مثل هذا المؤتمر، وأنه لا ينبغي لروسيا أن تقلق من عدم دعوتها إلى المؤتمر، "لأنهم سيناقشون هذه القضية أولا مع بعضهم البعض،وبعد ذلك سيتواصلون بنا".

وأضاف "نحن مثل الطلاب السيئين - يجتمع المعلمون معًا، ويطردوننا، ويقررون كل شيء فيما بينهم، ثم يستدعوننا ويعلنون حكمهم النهائي،وأخيرا،أريد أن أؤكد أنه لا جدوى من مناقشة أي شيء بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا".

ومن المتوقع عقد المؤتمر يومى 15 و16 يونيو في فندق فاخر يطل على بحيرة لوسيرن،ورغم أنه لم يتم كشف الكثير عن أعمال المؤتمر،غير أن المباحثات مع دول عديدة كشفت عن أن مؤتمرا رفيع المستوى سوف يعقد بموافقة دولية كافية كبداية لإطلاق عملية سلام، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية الفيدرالية السويسرية فى برن.

وأوضحت الوزارة، أن المؤتمر يستهدف توفير منصة للحوار حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا، قائلة إن المباحثات سوف تقوم على أساس القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت أن بلادها لا تنوي المشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، حتى لو تمت دعوتها رسميا إليه.