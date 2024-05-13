بالصور.. حزب العدل يناقش مشكلات منطقة عزبة العسكر في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

زار وفد من حزب العدل بمحافظة أسوان، منطقة عزبة العسكر بالكرور، بحضور النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن المحافظة، وبمشاركة لفيف من القيادات الشعبية، والنسائية من أهالي المنطقة.

وقال إبراهيم العجمي نائب أمين حزب العدل بأسوان، إن اللقاء تناول مجموعة من مشكلات المنطقة المختلفة، الخاصة بالمرافق والمواصلات، ونقص بعض الخدمات الصحية والتعليمية، بجانب ظاهرة انتشار المخدرات، وعدم وجود مركز شباب، وإعادة رصف بعض الطرق المتهالكة، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع المياه المتكررة.

وشارك في الوفد كل من: محمود الملا، أمين تنظيم المحافظة، و أسماء يحيى، أمين التدريب والتثقيف، وسحر عبد ربه نائب أمين الإعلام.