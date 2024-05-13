التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في إطار زيارته إلى قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الّذي أكّد مواصلة بلاده تقديم الدّعم للمؤسّسة العسكريّة، كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
من ناحيته، أعرب العماد عون عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ومن خلاله إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على "المبادرات القطريّة المتعدّدة والهادفة إلى دعم العسكريّين وتعزيز قدرات الجيش، في ظلّ الظّروف الدّقيقة الّتي يمرّ بها لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر أكد لقائد الجيش دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها بالحفاظ على أمن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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