أبو عبيدة: انقطع اتصالنا مع مجموعة تحرس أربعة أسرى من بينهم هيرش جولدبيرغ بولين

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصال حماس مع مجموعة من المجاهدين ممن يحرسون أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين.

وكان أبو عبيدة أعلن 11 مايو، وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا، الذي يحمل الجنسية البريطانية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين" وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة