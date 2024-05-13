الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويصيب موظفين أمميين في رفح... تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل مساء اليوم موظفاً أجنبياً، وأصاب موظفةً أجنبيةً أخرى في محافظة رفح (جنوب قطاع غزة)، وتم استهدافهما وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة، وتحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات الأمم المتحدة.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان عبر حسابه: ندين بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المستمرة.

وحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن الاستمرار في ارتكبا جرائم حرب الإبادة الجماعية، وعن جرائم استهداف الطواقم الأجنبية في قطاع غزة بشكل مقصود.

وطالب المكتب الحكومي الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف استهداف الطواقم الأجنبية التي تعمل في إطارها الإنساني والخدماتي والإغاثي.