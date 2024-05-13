إقفال 3 محلات بالشمع الأحمر في تبنين يديرها سوريون بطريقة غير شرعية

أقفلت دائرة الأمن القومي في الجنوب - مكتب تبنين، ثلاث محلات بالشمع الأحمر: دكان في بلدة شقراء يعود إلى سوري، محل حلويات في بلدة كفرا يعود إلى سوري، ومصبغة للألبسة يديرها أصحابها بطريقة غير شرعية، وذلك بناء على قرار المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري وإشارة القاضي رمزي فرحات، وبالتعاون مع مركز تبنين الإقليمي.

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