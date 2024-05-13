اصابة شاب باطلاق نار في منطقة البطركية في بيروت

افادت معلومات باصابة شاب باطلاق نار في منطقة البطركية في بيروت، دون معرفة خلفية الاشكال. وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.

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