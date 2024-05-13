نجاة ركاب طائرة خفيفة هبطت دون عجلات في أستراليا

نجا 3 ركاب طائرة خفيفة، اضطر قائدها إلى الهبوط على مقدمتها في مطار نيوكاسل الأسترالي، دون الاستعانة بالعجلات الأمامية التي تعطلت أثناء محاولات فتحها.

وحاول قائد الطائرة الهبوط بها لأول مرة لكنه اكتشف تعطل العجلات، فأبلغ سلطات المطار وارتفع بها، وظل يدور في الجو لمدة اقتربت من 4 ساعات لحرق الوقود، من أجل إنهاء آمن للرحلة التي كان على متنها زوجين في الستينات من العمر.

وأعلنت إدارة المطار حالة التأهب القصوى، حيث استعدت سيارات الإطفاء والإسعاف، لمحاولة الهبوط الثانية للطائرة، التي ظهرت وكأن محركها مغلق وقت ملامستها للأرض.

وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بعدما تغلب على العطل، ليخرج بعدها وبصحبته الراكبين.