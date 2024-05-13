عزت الرشق: تصريحات نتنياهو حول استسلام حماس لوقف الحرب تعكس وضعه المأزوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال عزت الرشق ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تصريحات نتنياهو اليوم، حول إمكانية وقف الحرب من خلال استسلام الحركة وإلقاء سلاحها وتسليم الرّهائن، هي تصريحات سخيفة للاستهلاك المحلي تعكس حقيقة وضعه المأزوم الذي وصل إليه بعد مرور 220 يوماً من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها ضدَّ أهلنا في قطاع غزَّة.

وأضاف عزت الرشق: أن نتنياهو لم يحقّق أيّاً من أهدافه العدوانية، سوى ارتكاب مزيد من المجازر المروّعة ضد المدنيين العزَّل، كما توضح مستوى الخوف من حالة ارتفاع وتيرة الدَّعم لقضية شعبنا ومشروعية حقوقه حول العالم، وتكشف مجدّداً انهزامه التاريخي أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا التي تسطّر يومياً ملاحم بطولية على أرض غزَّة، في كلّ محاور الاشتباك.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو يبيع الوهم بحديثه عن نقاش بشأن ضمان إجلاء قادة الحركة إلى خارج قطاع غزة ونفيهم، تؤكد مجدداً أنه لا يزال يعيش أوهامه وأحلامه في تحقيق نصر مزعوم، لن يتحقّق أبداً ، أو النيل من رموز شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة، الذين لا يعرفون الانكسار ولا الاستسلام .