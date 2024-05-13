مستشار الأمن القومي الأميركي: ما زلنا نرى أن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح خطأ

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أننا "ما زلنا نرى أن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح خطأ"، لافتاً الى أن "المفاوضات فيها مطبات ومتغيرات ووقف إطلاق النار ممكن غدا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن المسنين والنساء".

وشدد سوليفان، الى أننا "عازمين على إطلاق سراح الرهائن والوصول إلى وقف لإطلاق النار ولكن لا نعرف متى يتحقق ذلك"، مشيراً في سياق آخر الى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على المضي قدما في حربه على أوكرانيا لكن نحن سنواصل دعمنا لكييف".

وأشار الى أننا "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ولقد سجلنا رفضاً قاطعاً لهذا الاقتراح، وأرسلت واشنطن كمية هائلة من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد تهديدات حماس وحزب الله وإيران".

ورأى أن "أمن إسرائيل في المدى الطويل يعتمد على الاندماج في المنطقة والتمتع بعلاقات طبيعية بالدول العربية بما فيها السعودية"، مضيفاً "ظهرت مزايا الشراكات القوية عندما ساعد تحالف من الدول إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ والمسيرات الإيرانية".