استشهاد 4 بينهم طفلة جنوب رفح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 4 أشخاص بينهم طفلة أمس، في قصف شنته الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي على منزل بحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية القول إن 4 شهداء بينهم طفلة وصلوا للمستشفى الكويتي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح في حي البرازيل.

من ناحية أخرى استشهدت امرأة وأصيب آخرون أمس، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ونقلت «وفا» عن مصادر محلية القول إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الشجاعية، مما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق سكنية مكتظة في بلوك 2، وبلوك 4، في المخيم.