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استشهاد 4 بينهم طفلة جنوب رفح

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- بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 4 أشخاص بينهم طفلة أمس، في قصف شنته الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي على منزل بحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية القول إن 4 شهداء بينهم طفلة وصلوا للمستشفى الكويتي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح في حي البرازيل.

من ناحية أخرى استشهدت امرأة وأصيب آخرون أمس، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ونقلت «وفا» عن مصادر محلية القول إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الشجاعية، مما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق سكنية مكتظة في بلوك 2، وبلوك 4، في المخيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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